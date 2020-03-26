اردوغان: سنتغلب على كورونا خلال اسبوعين او ثلاثة

2020/03/26 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان: بلاده ستتغلب على تفشي فيروس كورونا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع .وقال في كلمة متلفزة ان : القضاء على الفيروس بهذه المدة من خلال الإجراءات الجيدة مع الحد من الأضرار إلى أقل حد ممكن.واضاف : لدينا استعدادات لكل سيناريو… من خلال كسر سرعة تفشي الفيروس خلال

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