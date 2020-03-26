محافظ كربلاء يعلن حالة “الإنذار القصوى”

2020/03/26 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، حالة “الإنذار القصوى” في المحافظة في اجراء جديد لمنع تفشي فيروس كورورنا، مشددا على ان القوات الامنية ستبدأ بمحاسبة كل من يخرق حظر التجوال.وقال الخطابي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، “نعلن حالة الإنذار القصوى في المحافظة”، مبينا أن “قوات الجيش والاجهزة الأمنية ستبدأ من

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