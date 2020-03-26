المالية النيابية: تأمين الرواتب سيكون بواسطة تدوير الأموال والاحتياطي المركزي

2020/03/26 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن مصادر تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال عضو اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لهذا العام بسبب الأموال المدورة من الأوقات التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط وأيضا بوجود احتياطي في البنك المركزي، إضافة إلى وجود فائض من الوزارات التي لم […]

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