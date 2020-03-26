بالفيديو.. مصاب بـ ’’كورونا’’ يتحدث من داخل غرفة عزله في مدينة الطب

2020/03/26 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تحدث أحد المصابين بفيروس كورونا، تفاصيل الحجر الصحي، وتعامل الكوادر الطبية معه في مدينة الطب بالعا...





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