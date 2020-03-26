ثلث سكان العالم في بيوتهم بسبب كورونا

2020/03/26 | 10:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض التفشي السريع لوباء كورونا ثلث سكان العالم على البقاء في منازلهم.وذكرت وكالة فرانس برس : يلازم أكثر من 3 مليارات نسمة في نحو 70 بلدا ومنطقة دعتهم السلطات إلى ملازمة منازلهم تحسبا لانتشار وباء كورونا كوفيد-19.واضافت ان : السكان المعنيين كانوا يشكلون أساسا منذ الثلاثاء الماضي أكثر من ثلث سكان العالم الذين

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