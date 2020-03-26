تحطم مقاتلة روسية “سو-27” في البحر الأسود

2020/03/26 | 10:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس الأربعاء، عن تحطم مقاتلة روسية من طراز “سو-27” في مياه البحر الأسود، وذلك أثناء قيامها بطلعة مجدولة .وجاء في بيان للوزارة: “اختفت مقاتلة من طراز “سو-27″ من الرادار في 25 مارس حوالي الساعة 20.10 (في التوقيت المحلي) في البحر الأسود، وذلك على بعد 50 كم من فيودوسيا أثناء قيامها

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