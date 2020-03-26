حالة ربيعية تجتاح البلاد.. أمطار متفاوتة تضرب عدة مناطق

2020/03/26 | 10:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار في معظم مدن البلاد بتأثير منخفض جوي يتواجد في الطبقات العليا من الجو مسببا طقسا غائما بشكل جزئي.وقال عطية إن “حالة جوية ربيعية تمتاز بأمطار متفرقة متفاوتة الشدة خفيفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد على فترات في مناطق من مدن الجنوب والفرات […]

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