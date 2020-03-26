نادي ليفربول الإنجليزي يقرر العودة الى تدريباته.

2020/03/26 | 10:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نادي ليفربول الإنجليزي العودة لتدريباته، الأسبوع المقبل، متبعا طريقة جديدة لمواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ومن بينها إنجلترا التي اضطرت إلى تعليق الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية […]

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