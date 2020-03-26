الكيان الصهيوني يسجل 126 حالة اصابة جديدة بكورونا

2020/03/26 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في الكيان الصهيوني، عن تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، انه “تم تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الإصابات إلى 2495”.

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