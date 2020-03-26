صحيفة: الزرفي لم يبدأ مباحثات رسمية بشأن تشكيل الحكومة

2020/03/26 | 10:49 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

نفت صحيفة “الشرق الأوسط”، الخميس، تقارير عن بدء مباحثات رسمية لتشكيل الحكومة، رغم مرور نحو 10 أيام على...

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