خلال ايام .. اربيل تحبط ثالث محاولة تهريب للبشر الى أراضيها (صور)

2020/03/26 | 10:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة اربيل يوم الخميس عن احباط عملية تهريب اشخاص الى داخل اراضي المحافظة رغم فرض حظر التجوال.

وهذه هي المحاولة الثالثة التي تسجلها السلطات في عاصمة اقليم كوردستان خلال اقل من اسبوع.

وقال المتحدث باسم شرطة المرور فاضل حاجي في بيان ان المفارز المشتركة بين شرطة المرور وقوات "الزيرفاني" ضبطت على طريق اربيل – كوير عجلتين مليئة بالاشخاص القاطنين بالمناطق المحيطة بكوير، مشيرا الى ان سائقي العجلتين كانا يعتزمان ادخال اولئك الاشخاص الى اربيل عن طريق التهريب.

واوضح انه عندما تم اجراء التحقيق مع السائقين زعما ان الاشخاص عمال في احدى الشركات ولكن بعدها تبين خلاف ذلك.

واشار المتحدث الى انه تم ارسال الاشخاص الذين كانوا يستقلون العجلتين الى الفحص الطبي، مضيفا ان السائقين تم تسليمهما الى الشرطة لكي يحالان الى القضاء.

وعلق حاجي بالقول يبدو ان حالات تهريب البشر في ظل الاوضاع الحالية آخذة بالاتساع.

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