شاهد: معممون ومقاومون.. هم من يرسم لوحة التضحيات في العراق

2020/03/26 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للغيارى الاحرار من ابناء العراق وفي مقدمتهم العلماء الدينيون وطلبة الحوزات العلمية اضافة الى المضحين من ابناء ...

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