منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا يقر بذنبه

2020/03/26 | 10:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعترف برينتون تارانت المعروف بـ”سفاح نيوزيلندا” اليوم الخميس، بقتل 51 من المصلين المسلمين في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا.وأقر تارانت باتهامات القتل وعددها 51 واتهامات الشروع في […]

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