2020/03/26 | 10:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يقترح خطة للحد من انتشار كورونا ويؤكد عدم وضوح الرؤية الصحية لمواجهة الوباء في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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