الأردن يخفف اجراءات الحظر لمواجهة تفشي كورونا

2020/03/26 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف الأردنيين من منازلهم للتسوق من المتاجر والافران والصيدليات القريبة بعد قرار السلطات تخفيف إجراءات حظر التجول لثماني ساعات يوميا.وفرضت الحكومة حظر تجول اعتباراً من السبت الماضي في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.ونشرت المواقع الاخبارية المحلية صورا لعشرات الأشخاص يصطفون في طوابير أمام المحال تاركين مسافة متر بينهم وقد ارتدى العديد […]

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