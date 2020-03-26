موقع عراقي يضم نشاطات عسكرية وسجن وقوات أجنبية

2020/03/26 | 10:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرف الصخر..منطقة تسيطر عليها ميليشيات حزب الله العراقي، وتضم أسلحة ومقاتلين وسجن

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