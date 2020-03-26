في حال صار حظر تجول.. شو ممكن تتصرف؟

2020/03/26 | 10:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال تم حظر التجول، كيف سيتعامل معه السكان في بعض المناطق من سوريا؟

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