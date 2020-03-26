أكرم الكعبي يفّلت من مصيدةٍ “أميركية”، القصة الكاملة لقصفِ المنطقة الخضراء

2020/03/26 | 10:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت صافرات الإنذار، فجر اليوم الخميس، على إثر سقوط صاروخين اثنين على #المنطقة_الخضراء المحصنة وسط العاصمة #بغداد، بالقرب من السفارة الأميركية.ونقلت وسائل إعلام عن مصادر، قولها إن «صاروخين اثنين

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