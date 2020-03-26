اربيل تحبط ثالث محاولة تهريب للبشر الى أراضيها

2020/03/26 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة اربيل اليوم الخميس احباط عملية تهريب اشخاص الى داخل اراضي المحافظة رغم فرض حظر التجوال.وهذه هي المحاولة الثالثة التي تسجلها السلطات في عاصمة اقليم كردستان خلال اقل من اسبوع.وقال المتحدث باسم شرطة المرور فاضل حاجي في بيان ان المفارز المشتركة بين شرطة المرور وقوات "الزيرفاني" ضبطت على طريق اربيل – كوير عجلتين مليئة بالاشخاص القاطنين بالمناطق المحيطة بكوير، مشيرا الى ان سائقي العجلتين كانا يعتزمان ادخال اولئك الاشخاص الى اربيل عن طريق التهريب.

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