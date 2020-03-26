سقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد 

2020/03/26 | 10:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد, -(أ ف ب) – سقط صاروخا كاتيوشا فجر الخميس على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين بوسط بغداد، حيث مقرّ السفارة الأميركية، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني الرسمي في بيان، ليرتفع عدد الهجمات ضد المصالح الدولية إلى 26 في العراق.وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الصواريخ كانت تستهدف السفارة الأميركية، غير أنها سقطت […]

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