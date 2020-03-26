جوديث بوتلر - للرأسمالية حدود

2020/03/26 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جوديث_بوتلر ترجمة جميلة حنيفي Capitalism Has its-limit-sتناقش الفيلسوفة جوديث بوتلر Judith Butler وباء كورونا فيروس-19 وآثاره السياسية والاجتماعية المتصاعدة في أمريكايتزامن الأمر بالحجر الصحي مع اعتراف جديد بترابطنا الكوني المتبادل خلال زمان ومكان جديد للوباء.من جهة نحن مطالبون بحجز أنفسنا في وحدات عائلية أو فضاءات سكنية مشتركة أو منازل فردية، محرومين من التواصل الاجتماعي ومُحالين إلى دوائ......

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