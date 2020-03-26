مفارقات “كورونا”:  الضحايا “محكوم عليهم بالموت مسبقًا”.. والرجال “الطعام المفضل” للفيروس!

2020/03/26 | 11:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تظهر الدراسات القائمة لدراسة سلوك فيروس كورونا المستجد، نتائج عرضية قد تكون مفارقات غريبة، من بينها أن ضحايا الفايروس كانوا قد يموتون لأسباب أخرى حتى لو لم يصابوا بالفيروس فضلًا عن أن الدراسات أظهرت بأن الرجال هم أكثر ضحايا الفيروس.وتنقل صحيفة الديلي تلغراف في تقرير بعنوان “ثلثا عدد المتوفين جراء إصابتهم […]

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