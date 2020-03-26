محجور برفقة عائلته.. شاب من بغداد يناشد للسماح بدفن زوجته بعد 5 أيام من وفاتها بفيروس كورونا (فيديو)

2020/03/26 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أطلقت عائلة عراقية، الخميس (26 آذار 2020)، مناشدة للجهات المعنية، بالسماح لها بدفن جثمان امرأة، من...





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