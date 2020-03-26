2020/03/26 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس (26 اذار 2020)، عن تشكيل ما أسمتها بـ ’’المفارز الإنسان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة ديالى تعلن تشكيل مفارز انسانية: وزعت 1500 حصة خلال ثلاثة أيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس (26 اذار 2020)، عن تشكيل ما أسمتها بـ ’’المفارز الإنسان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة ديالى تعلن تشكيل مفارز انسانية: وزعت 1500 حصة خلال ثلاثة أيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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