شرطة ديالى تعلن تشكيل مفارز انسانية: وزعت 1500 حصة خلال ثلاثة أيام


شرطة ديالى تعلن تشكيل مفارز انسانية: وزعت 1500 حصة خلال ثلاثة أيام
2020/03/26 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس (26 اذار 2020)، عن تشكيل ما أسمتها بـ ’’المفارز الإنسان...

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