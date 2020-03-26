2020/03/26 | 11:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية أمل الأنصاري تجربة انفصالها قبل 10 سنوات، وسر رفضها تكرار تجربة الزواج حتى الآن.وظهرت أمل عبر مقطع مصور على حسابها على “سناب شات، كشف فيه أنها تزوجت لمدة 3 سنوات، قائلةً: ” كنت صغيرة في بداية العشرينات من عمرى، والحمد لله أنا لست نادمة على الطلاق، وراضية عن كل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمل الأنصاري: الحمد لله على نعمة الطلاق.. ولهذا لن أتزوج مجددا!) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمل الأنصاري: الحمد لله على نعمة الطلاق.. ولهذا لن أتزوج مجددا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).