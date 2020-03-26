نائب عن محافظة المثنى: خلية الازمة المشكلة لمواجهة كورونا تعمل بلا تخصيصات مالية

2020/03/26 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اكد النائب عن محافظة المثنى عدي شعلان، اليوم الخميس، أن المحافظة تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الأموال، مشيرا إلى أن خلية الازمة المشكلة لمواجهة كورونا تعمل بلا تخصيصات مالية لغاية الان.وقال الشعلان، إن “تفاعل الحكومة الاتحادية مع خلية الازمة في محافظة المثنى ضئيل جدا على الرغم من وجود إصابات مؤكدة بفيروس […]

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