البنتاغون يعلن إصابة أحد الجنود في مقره بكورونا

2020/03/26 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية في الوزارة بفيروس كورونا المستجد، في 24 اذار الجاري.وقال مسؤول في البنتاغون، إن آخر مرة تواجد فيها الضابط المصاب في البنتاغون كانت في 13 مارس، لافتا إلى أنه يخضع لعزل ذاتي منذ 15 اذار.وأوضح المسؤول أن الضابط يعمل في مكتب التخطيط والسياسات والعمليات […]

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