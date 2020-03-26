العثور على أكثر من خمسة آلاف كمامة طبية في قبو كاتدرائية واشنطن

2020/03/26 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر القائمون على كاتدرائية واشنطن على آلاف من الكمامات الطبية المخزنة في سردابها.ومنذ انتشار وباء كورونا المستجد، أصبحت هذه المعدات الطبية نادرة.وأعلنت السلطات الدينية أنها عثرت على أكثر من خمسة آلاف كمامة تم شراؤها قبل سنوات للكهنة قبل نسيانها في قبو الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي والتي تشرف على العاصمة الأمريكية.وقال المسؤولون […]

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