منتسبة في شرطة بابل تصنع جهاز تعقيم كامل الجسم”صور”

2020/03/26 | 11:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت منتسبة في شرطة بابل بصنع جهاز تعقيم كامل الجسم مستوحى من عمل طلبة الجامعة التكنولوجية.وقالت قيادة شرطة بابل في بيان لها، إن “العريف آمنة علي عبود صالح منتسبة […]

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