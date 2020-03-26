مصدر لـ”العهد نيوز”: نزاعان عشائريان طاحنان في ذي قار رغم حظر التجوال

2020/03/26 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر أمني مطلع في ذي قار، اليوم الخميس، بأن نزاعين عشائرينن طاحنين قد حدثا مساء أمس الأربعاء في المحافظة، أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص على الأقل.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “قضاء الشطرة، شمالي الناصرية، قد شهدت نزاعا ساخنا بين أفراد من عشيرة الدبات مع أفراد من عشيرة الخنافرة، […]

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