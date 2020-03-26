الرئيس روحاني: الحكومة بحاجة للحصول على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة كورونا

2020/03/26 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، ان الحكومة بحاجة للحصول على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة اليوم الخميس، اشار الرئيس روحاني الى الاعتمادات اللازمة لمواجهة كورونا وقال، سنوجه اليوم رسالة الى قائد الثورة الاسلامية ونامل ان يوافق سماحته على حصول الحكومة على مليار دولار من صندوق التنمية […]

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