2020/03/26 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلـن مدير عام الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سفيـان فـوزي الجبـوري، اليوم الخميس، عن جهود الشركة ومساعيها الجادة لرفع الطاقات الإنتاجية لمعمل غاز الاوكسجين .وقال الجبوري في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الشركة سخرت امكانياتها واستنفرت جهودها لمواصلة العمل والإنتاج في معمل الاوكسجين في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة ترفـع طاقاتهـا الإنتاجيـة مـن سائـل غـاز الاوكسجيـن لسـد حاجـة المستشفيـات خلال الحظر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة ترفـع طاقاتهـا الإنتاجيـة مـن سائـل غـاز الاوكسجيـن لسـد حاجـة المستشفيـات خلال الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).