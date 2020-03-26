ميمي يجبر على التدريب الفردي

2020/03/26 | 11:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد المدرب المساعد لبورتيمونينسي البرتغالي الكابتن مالك فيوري، اليوم الخميس، ان لاعبي الفريق سيجبرون على التدريب الفردي

وذكر فيوري في تصريحات صحفية ان "الادارة اجتمعت معنا الكادر التدريبي للفريق وابلغونا بأن الاتحاد البرتغالي اخذ اجراء بحق جميع الاندية في البرتغال".

وبين انه "مع التوقف الدوري منذ يوم 14 من هذا الشهر جميع لاعبين يتدربون على انفراد ".

وزاد: "اجتمعنا نحن اللجان الفنية وعملنا تدريب على الكروب من خلال الوتساب لكل الاعبين وكيفية التمرين في منازلكم ونبعث لهم فيديو كيفية التمرين عن طريق مدرب اللياقة البدنية بعد الاجتماع مع المدربين".

واكد ان "أداء مهند علي مع الفريق جيد من حيث المدة ومن حيث التكوين و هو يحتاج على الاقل سنة من اجل التأقلم من جميع النواحي".

واشار الى ان "اللاعب العراقي لاعب موهوب لكنه يحتاج إلى كثير من العمل و المتابعة و لابد من وجود دوري للفئات السنية في العراق".

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