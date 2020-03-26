2020/03/26 | 11:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صفارات الانذار فجر اليوم الخميس من السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء في بغداد بعد سماع دوي انفجارات قوية،اثر استهداف محيطها بصارويخ كاتيوشا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد الصور الاولى لاستهداف محيط السفارة الاميركية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد الصور الاولى لاستهداف محيط السفارة الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).