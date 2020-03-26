2020/03/26 | 11:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء الخامس في الحشد الشعبي، الخميس، حملة ثانية لمساعدة أهالي الناصرية في مواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه ” تزامنا مع حملة الشهيد القائد ابو مهدي المهندس برعاية اللواء الخامس لمواجهة فايروس كورونا اطلق اللواء حملة ثانية لمساعدة أهالي الناصرية وانجاح الخطة الصحية للحد من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الخامس للحشد يطلق حملة ثانية لمساعدة أهالي الناصرية في مواجهة فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الخامس للحشد يطلق حملة ثانية لمساعدة أهالي الناصرية في مواجهة فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).