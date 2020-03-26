2020/03/26 | 11:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اللواء الخامس في الحشد الشعبي بحملته الخدمية من تعقيم الاحياء السكنية ودعم العوائل المتعففة بالمواد الغذائية في مواجهة فايروس كورونا في مناطق الوسط والجنوب “.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “لليوم السادس والعشرين تواصل الكوادر المتخصصة للواء الخامس بتعفير وتطهير الاحياء السكنية والدوائر الحكومية وتوزيع سلات غذائية متكاملة على العوائل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم السادس والعشرين.. اللواء الخامس يواصل تعفير الاحياء ودعم العوائل المتعففة في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم السادس والعشرين.. اللواء الخامس يواصل تعفير الاحياء ودعم العوائل المتعففة في مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).