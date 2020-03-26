2020/03/26 | 11:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص 5 ملايين دولار لصحة المثنى لمواجهة كورونا وتحسين واقعها الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 11:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 5 ملايين دولار لصحة المثنى لمواجهة كورونا وتحسين واقعها الصحي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 5 ملايين دولار لصحة المثنى لمواجهة كورونا وتحسين واقعها الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).