وفاة لاعب كرة قدم عربي بـ”كورونا”، وممثلة مصرية تُعلن إصابتها

2020/03/26 | 11:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، اليوم الخميس، وفاة نجم المنتخب السابق، عبد القادر محمد فرح، عن عمر ناهز /59/ عاماً، في مستشفى في العاصمة البريطانية #لندن بعد إصابته بفيروس “#كورونا”

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