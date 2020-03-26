اقتراح جديد لاستكمال منافسات الكالتشيو

2020/03/26 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اقتراحًا جديدًا من أجل استكمال منافسات بطولة الكالتشيو هذا الموسم

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