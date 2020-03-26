اليمن.. الحكومة والحوثي يرحبان بدعوة غوتيرش لتهدئة من أجل “كورونا”

2020/03/26 | 11:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، الأربعاء، بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، من أجل مواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.وقالت الحكومة اليمنية في بيان وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، إنها ترحب […]

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