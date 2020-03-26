روسيا تعلن وصول قافلة مساعدات طبية الى إيطاليا لمواجهة كورونا

2020/03/26 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قافلة من المعدات الخاصة مع أخصائيين عسكريين من وزارة الدفاع الروسية إلى مطار أوريو آل سيريو في مدينة بيرغامو الإيطالية، حيث سيقام مركز إيطالي روسي مشترك لمكافحة فيروس كرونا.وتضم القافلة مجمعا متنقلا لإجراء التحليل والتشخيص، ومعدات تطهير متنقلة عالية الأداء مع مخزون من المطهرات، وكذلك معدات خاصة لتوفير مساعدة مؤهلة للمرضى الخطرين الذين […]

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