إغلاق سوق للخضار شرقي بغداد والقوات الأمنية توجه الباعة باستخدام العجلات للبيع

2020/03/26 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (26 آذار 2020)، إغلاق سوق للخضار شرقي العاصمة، فيما وجهت باعة الخضار، باستخدام العجلات لبيع المواد الغذائية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الأمنية أغلقت سوق الأرامل في منطقة الأمين شرقي العاصمة بشكل كامل".

وأضافت أنه "تم تبليغ باعة الخضار والمواد الغذائية بان يكون بيع موادهم من خلال عجلات جوالة ضمن المنطقة، وذلك للوقاية من فايروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره".

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الخميس، نشر فرق صحية ميدانية جوالة في جانب الرصافة لفحص المواطنين .

وقال العطا، في بيان، إنه "تم الاتفاق والتنسيق مع مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، على نشر فرق صحية ميدانية جو

بغداد اليوم- بغداد

أطلقت عائلة عراقية، الخميس (26 آذار 2020)، مناشدة للجهات المعنية، بالسماح لها بدفن جثمان امرأة، من أفرادها، توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، منذ خمسة أيام.

ووجهت العائلة من أحد الفنادق التي حجرت فيها العائلة، مناشدة للمرجعي

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