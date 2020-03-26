الزرفي يحدد ملامح ’’السياسة الخارجية’’ لحكومته ويؤكد سعيه لإبعاد العراق عن الصراعات

2020/03/26 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد المكلف برئاسة الوزراء، عدنان الزرفي، الخميس (26 آذار 2020)، ملامح السياسة الخارجية لحكومته، مؤ...





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