ارتفاع إصابات عراقيي الخارج بفيروس كورونا إلى 19 حالة بعد إصابة واحد منهم في كندا

2020/03/26 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس (26 آذار 2020)، ارتفاع إصابات عراقيي الخارج بفيروس كورونا إلى 19 حالة...





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