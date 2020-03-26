تجَّار حروب الكورونا

2020/03/26 | 11:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم الشيخ في وقت الأزمات على كوكب الأرض، ولا سيما أثناء الحروب التي تشتدُّ عواصفها بالبلدان؛ بسبب عنجهيات الزعامات وغرورهم المستشري، تكون الضحية دائمًا الشعوب، وخصوصا الطبقة الجليدية أو الفقيرة.[…]

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