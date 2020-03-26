اختفاء زعيم المعارضة المالية “سوميلا سيسي” في ظل ظروف غامضة

2020/03/26 | 11:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالي-الأناضول أعلنت وسائل إعلام في مالي، الأربعاء، عن فقد الاتصال بزعيم المعارضة سوميلا سيسي، وفريق حملته الانتخابية بعد خروجهم في جولة انتخابية.وبحسب ما ذكرته الصحف المحلية اختفى زعيم المعارضة، […]

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