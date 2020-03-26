"أزمة عراقية" جديدة وتظاهرات الاولى والاغرب من نوعها .. والضحية "جثـة" !

2020/03/26 | 11:37 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لاغرب التظاهرات الليلية تم خلالها قطع الطريق للوصول الى معسكر بسماية التابع الى وزارة الدفاع العراقية .

واوضح شهود انه وفي داخل هذا المعسكر تم تخصيص مكان لدفن موتى كورونا حيث الارض تابعة للدفاع المعسكر خارج المدينة .

ويقول الشهود شهد قض...

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