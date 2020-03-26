2020/03/26 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد مصرف الرافدين، الأربعاء، أن فروعه في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف خلال اليومين الماضيين ولحاملي بطاقة الماستر كارد”.وأشار البيان، إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين : فروعنا مفتوحة لصرف رواتب الموظفين في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين : فروعنا مفتوحة لصرف رواتب الموظفين في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).