نشر فرق صحية جوالة لفحص المواطنين من كورونا بجانب الرصافة

2020/03/26 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا عن نشر فرق صحية ميدانية جوالة في جانب الرصافة لفحص المواطنين .وقال العطا في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه تم الاتفاق والتنسيق مع مدير صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي على نشر فرق صحية ميدانية جوالة في مختلف مناطق العاصمة بجانب الرصافة […]

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