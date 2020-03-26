أميركي قرر تفجير مستشفى بعد انزعاجه من اجراءات الوقاية من كورونا

2020/03/26 | 11:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، الأربعاء، إن رجلا يشتبه في أنه كان يخطط لتفجير مستشفى قتل في إطلاق نار، مضيفا القول: “على ما يبدو، كان الرجل محبطا من إجراءات الحكومة المحلية في ولاية ميسوري لوقف انتشار الفيروس”.وذكر المكتب إن “تيموثي ويلسون الذي يبلغ من العمر 36 سنة قتل في مدينة كانساس […]

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